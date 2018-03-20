"Проект сюрреализма". Как Савченко оправдывается

Народный депутат Надежда Савченко признала обвинения против себя, но утверждает, что не хотела совершать государственный переворот, а сама проводила спецоперацию.

Дело противнародного депутата Надежды Савченко приобретает все более комедийный оборот. А она сама даже выпускает рекламные ролики, в которых называет себя кандидатом в президенты.

Она уже сама призналась в том, что предъявленные ей обвинения не беспочвенны, но теперь говорит, что это была ее сознательная провокация. То есть, вы все неправильно поняли, это я все сама придумала, а никого взрывать не хотела.

Корреспондент.net попытался разобраться в потоке сознания Савченко.

Обвинения

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Ранее Савченко никак не комментировала обвинения в подготовке государственного переворота, захвате власти и убийстве высшего государственного руководства.

Теперь же, накануне рассмотрения в Регламентом комитете Рады вопроса снятия с нее неприкосновенности а ареста, Савченко сделала ряд важных заявлений

Версия Савченко

Савченко заявила, что не готовила теракт в Раде, потому что от этого могли бы пострадать невинные люди.

"Никогда в жизни не допускала даже в мысль и не допущу, что Верховную Раду можно подорвать так, чтобы погибли невиновные вместе с виновными. Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. Если бы я что-то планировала, я бы уже что-то сделала. Найдутся люди, кто без меня запустят эту Раду куда-нибудь в космос".

Депутат признала, что хотела бы смены нынешней власти Украины, но мирным способом, хотя ранее она назвала военный переворот – правильным развитием ситуации в стране.

Савченко рассказала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий, но вместе с разговорами об организации терактов, все это – ее спецоперация.

Покушение и двойной агент?

Савченко призналась, что после возвращения из РФ в Украину продолжала общаться с теми, с кем общалась в российском плену, – и те люди, якобы готовы были "подрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри".

Савченко назвала "объектом А" людей, которые якобы хотели ее ликвидировать, а "объектом Б" – одного из волонтеров, который помогал в освобождении пленных.

Ликвидировать ее хотели, якобы по заказу украинских властей, и конкретно Администрации президента.

"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий, с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, в тот же период примерно ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача по моей ликвидации. Я называю "объект", потому что это не один человек", – заявила она.

Савченко отметила, что хотела сблизиться с теми, кто должен был ее ликвидировать.



"Объект А я приблизила к себе максимально близко. На него я вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны. Были проведены определенные спецоперации специальными силами, различными структурами Вооруженных сил и всех силовых структур Украины", – сказала она.

"Когда объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", – пояснила Савченко свои действия.



По ее словам, на видеозаписях, которые имеются в распоряжении ГПУ, зафиксированы офис, конспиративный отель, где она встречалась с объектом, а также записи из воинских частей и полигонов, из серой зоны.

По словам Савченко, "объект А" она хотела использовать, в частности, для освобождения пленных – чтобы "упрощать переходы и возвращения".



"Объекту А было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что – не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу – я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения", – сказала депутат.



По ее словам, "объект А" предлагал, например, съездить на день рождения Александра Турчинова в конце марта, когда соберется вся политическая верхушка.



"Мы разрабатывали схемы, как, где, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру – так называемый "глухой телефон", – заявила Савченко.



По ее словам, из шуток коллег в парламенте она почерпнула идею запустить газ в вентиляционную систему Верховной Рады.



"Такие сюрреалистические идеи тоже доносились – объект А должен все это фиксировать и передавать, чтобы можно было создать политическую провокацию, которая на данный момент случилась", – заявила депутат.



"Это не теракт, это – политическая провокация, чтобы показать власть смешной", – утверждает Савченко.



"Разрабатывались различные спецоперации, которые выполнены и стали спецпроектом сюрреализма ...", – подчеркнула Савченко.

Ее подстрекали

Савченко заявляет, что люди, которым поручили ее уничтожить, подстрекали ее к государственному перевороту.

"Объектом А проводилась работа, чтобы вывести меня на высокий уровень организации так называемого переворота", – сказала она на брифинге.



"Когда люди делают революцию или переворот, эти люди обычно камикадзе – они никогда не спросят о деньгах. Когда люди спрашивают, сколько это будет стоить, ты прекрасно понимаешь, что с такими людьми на одно поле сесть нельзя – не только в бой пойти или делать революцию", – заявила Савченко.



"Задачей объекта А было выявить все возможные источники финансирования меня как политической силы и политической единицы. Потому что, прежде всего, это политическая задача от нашей власти по мне – кроме физической ликвидации", - добавила нардеп.





"Так же была задача вступить в контакт с возможными источниками моего финансирования. Поэтому каждый раз, когда "объект А" говорил, что мне нужно найти деньги, я говорила "конечно", но никогда их не искала", – добавила Савченко.



Она убеждена, что для военного переворота не нужны деньги: "Для этого не нужны деньги. Людям нужна воля и смелость, а не деньги".



По ее словам, спецслужбы "никогда не раскрывают настоящие теракты... потому что не хотят выйти на самих себя".



"Когда есть возможность создать фейковые теракты, преступления или их иллюзию – спецслужбы охотно берутся. Потому что Порошенко надо вжужжать в уши свою полезность", – сказала Савченко.



По ее словам, армия ненавидит действующего президента.



"Я действительно рисовала карты. Еще вы увидите пару видео: одно сделал объект А – как выглядит купол Верховной Рады и насколько он уязвим. Второе видео сделала я – как выглядит купол изнутри и насколько он уязвим", – заявила Савченко.



Но, по ее словам, власть настолько боится, что верит даже в "полный абсурд".



"Объект А подавал большинство бредовых теорий, как можно уничтожить правительственный квартал. Объект Б подыгрывал. Я рисовала и зарисовывала это на схемах – чтобы можно было поверить, что это реальность", – сказала Савченко.



По ее мнению, если провести экспертизы, то они "разобьют эти фантазии в пух и прах".