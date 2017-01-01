Во Львове требуют разорвать дипотношения с РФ

Разорвать дипломатические отношения в Россией потребовали во Львовском облсовете. Также для граждан Российской Федерации предлагается ввести визовой режим.

Депутаты Львовского областного совета во вторник, 20 марта, приняли решение об обращении обратились к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба облсовета.

Как отмечается в обращении, Россия продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества.

"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", – заявляют депутаты.

В связи с этим они считают недопустимым сохранять дипломатические отношения с Российской Федерацией.

"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", – отмечается в обращении.

Кроме этого Львовский областной совет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.

Также депутаты Львовского облсовета требуют запретить польскому депутату въезд в Украину.

Ранее сообщалось, что Киев может разорвать отношения с городами-побратимами РФ.

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