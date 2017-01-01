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Во Львове требуют разорвать дипотношения с РФ

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Разорвать дипломатические отношения в Россией потребовали во Львовском облсовете. Также для граждан Российской Федерации предлагается ввести визовой режим.
Львовский облсовет
Львовский облсовет
oblrada.lviv.ua

Депутаты Львовского областного совета во вторник, 20 марта, приняли решение об обращении обратились к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба облсовета.

Как отмечается в обращении, Россия продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества.

"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", – заявляют депутаты.

В связи с этим они считают недопустимым сохранять дипломатические отношения с Российской Федерацией.

"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", – отмечается в обращении.

Кроме этого Львовский областной совет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.

Также депутаты Львовского облсовета требуют запретить польскому депутату въезд в Украину.

Ранее сообщалось, что Киев может разорвать отношения с городами-побратимами РФ.

 

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Теги: Россия, Львов, дипломатические отношения, облсовет, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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