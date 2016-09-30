В Украине должны расследоваться угрозы журналистам - ОБСЕ
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил 20 марта на встрече в Киеве с Национальным союзом журналистов Украины и представителями СМИ, что угрозы в отношении журналистов в Украине должны расследоваться. Об этом сообщило Радио Свобода.
"Журналисты получают большое количество угроз. И эти угрозы должны расследоваться, и те, кто угрожает, должны быть наказаны", - отметил Дезир.
Он считает, что журналисты не должны страдать из-за конфликта между странами, приведя в пример украинского журналиста Романа Сущенко, об освобождении котрого просило ОБСЕ.
Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже.
Ранее сообщалось, что в ООН зафиксировали случаи посягательств на свободу СМИ в Украине, а также на свободу мнений и их выражения.
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