В Украине должны расследоваться угрозы журналистам - ОБСЕ

Представитель организации напомнил о необходимости наказать виновников угроз журналистам и освободить задержанного в России журналиста Романа Сущенко.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил 20 марта на встрече в Киеве с Национальным союзом журналистов Украины и представителями СМИ, что угрозы в отношении журналистов в Украине должны расследоваться. Об этом сообщило Радио Свобода.

"Журналисты получают большое количество угроз. И эти угрозы должны расследоваться, и те, кто угрожает, должны быть наказаны", - отметил Дезир.

Он считает, что журналисты не должны страдать из-за конфликта между странами, приведя в пример украинского журналиста Романа Сущенко, об освобождении котрого просило ОБСЕ.

Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже.

Ранее сообщалось, что в ООН зафиксировали случаи посягательств на свободу СМИ в Украине, а также на свободу мнений и их выражения.

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