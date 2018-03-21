Кого "простят" в Крыму и на Донбассе: детали законопроекта об амнистии

В Украине представлен законопроект об амнистии коллаборантов в Крыму и на Донбассе. Хотя сами авторы уверяют - речь идет о прощении, а не амнистии, это разные понятия.

Законопроект о прощении - это первая попытка всерьез - на законодательном уровне - определить, кто заслуживает амнистии на Донбассе и в Крыму.

Суть законопроекта

14 марта презентовали проект закона о прощении. Фактически речь идет об амнистии некоторых категорий коллаборантов и боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Авторами выступила правозащитная организация Сила права (глава - Андрей Сенченко, крымчанин, бывший депутат, член Батькивщины). Представили документ в Украинском институте будущего (среди основателей, в частности, лояльные к властям политтехнолог Тарас Березовец и депутат Антон Геращенко). По сути, законопроект позволяет признать вину, покаяться и не сесть в тюрьму. Законопроект о прощении является частью работы Сенченко и его команды. Это же движение создало Центр деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. В рамках этого проекта Сенченко предлагает свои варианты возвращения Донбасса и Крыма.

В первую очередь, предлагается детализировать и в некоторых случаях облегчить наказание по статьям 110, 111 и 114 УК Украины. Речь о посягательстве на территориальную целостность, государственной измене и препятствовании Вооруженным силам. Прощать можно только тех, кто совершил уголовные преступления небольшой и средней тяжести, за которые предусматривается не более 5 лет заключения. Именно поэтому предлагается изменить сроки наказания для некоторых преступлений. Это делается для того, чтобы законодательно детализировать преступления и различать тех, кого амнистируют, а кого - нет. Как следствие - больше прощенных.

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Член координационного совета движения Сила прав Ирина Веригина приводит пример, кого теоретически можно было бы простить.

“Мы не говорим о тех, у кого руки в крови, кто убивал, держал оружие или стоял на блокпостах. Для них никакого прощения. Но есть люди, совершившие относительно небольшие преступления. Например, человек работал в избирательной комиссии на оккупированной территории и готовил эти “выборы“. Это уголовное преступление, но мы предлагаем заменить срок в тюрьме на альтернативное наказание“, - рассказала она.

Прогнозируется, что таким образом в Донбассе под амнистию могут попасть до 320 тыс. человек (80% от всего количества потенциальных обвиняемых), а в Крыму - до 85 тыс. человек (85% от всех, кто нарушил закон).

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Но простить - не значит восстановить в правах. В течение некоторого времени “прощенные“ будут иметь меньше прав в украинском государстве, а именно - не смогут работать на государственных должностях, быть военными, правоохранителями или преподавателями. Кроме того, прощенным запрещено быть избранными президентом или депутатом, и вообще участвовать в любых выборах. Фактически, они не будут иметь права голоса. По срокам альтернативное наказание продлится не менее 5 лет. Максимальная санкция - 10 лет.

Веригина в комментарии LIGA.net настаивает на том, что прощение и амнистия - это не одно и то же. Сенченко же утверждает, что об амнистии говорить некорректно. “Это правовая категория, которая четко определена в нашем национальном законодательстве. Надо опираться на этот процесс. В чем разница: амнистия не предусматривает раскаяние. По сути, украинское общество фактически будет прощать этих людей“, - рассказал он.

Процедура

Для прощения нужны три составляющие: совершение преступления небольшой или средней тяжести, признание своей вины и раскаяние с соответствующим заявлением в суд. Прощение происходит только один раз. Если человек не указал в заявлении какие-то преступления, а правоохранители о них узнали - наказание неизбежно, если так решит суд. Но силовые структуры не могут в принудительном порядке требовать раскаяния. То есть, законопроект не предусматривает автоматическое прощение всех, кто подпадает под критерии статьи, а только тех, кто самостоятельно выразит желание. Попросить амнистию или прощение, как настаивают называть в Силе права и Батькивщине, нужно лично в виде письменного заявления. Вот, как выглядит текст документа (на языке оригинала из Facebook Сенченко):

“Я, громадянин України (прізвище, ім’я і по батькові), в період збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни вчинив в інтересах держави-агресора на шкоду інтересам України кримінальне правопорушення, обставини про яке (які) викладені мною в заяві про вчинене кримінальне правопорушення, яка надана мною разом з даним проханням про прощення...“.

Попросить прощения можно не позднее, чем через 6 месяцев после принятия закона, прекращение оккупации или выезда на мирную территорию заявителем.

Гарантий нет

Нельзя быть уверенным, что кого-то полностью простят - это все равно будет решать суд. Очевидно, многие с оккупированных территорий попадают под статью УК 111 о государственной измене, которая предусматривает санкцию 12-15 лет заключения. И хотя в законопроекте предлагается добавить еще две части статьи с санкциями 2-5 лет и 3-5 лет, все равно остается возможность суда фактически отказать в амнистии. Получается, что лицо, совершившее государственную измену, может быть амнистировано или нет. Под государственной изменой подразумевается любая деятельность в ущерб Украине.

Условный житель оккупированных территорий, который мыл пол в казармах боевиков, тоже способствовал проведению подрывной деятельности против Украины. Так же, как способствовал и условный корректировщик огня незаконных вооруженных формирований. В законопроекте ответственность возлагается на суд, который будет выбирать, нужно ли прощать фигурантов обоих случаев. И они оба имеют право подать заявление, раскаяться и попытаться узнать, получат ли прощение. В Силе права же заверили, что законопроектом исключается прощение тех, у кого на руках кровь.

Позиция Верховной Рады

Депутат фракции Батькивщина Алексей Рябчук объясняет LIGA.net, что рано говорить о перспективах законопроекта. По его словам, во фракции состоянию на 15 марта не было никаких обсуждений. Но он уже получил текст проекта закона для ознакомления. Для подтверждения депутат показал фото документа.

Другой народный депутат Батькивщины, Игорь Луценко ответил LIGA.net, что пока ничего не слышал о законопроекте. “Только сегодня он у нас появился“, - сказал он.

Юлия Тимошенко “в курсе“ о существовании этого законопроекта, утверждает Сенченко. По его словам, он обсуждал это с коллегами, в частности с лидером партии.

Но Сенченко отделяет Батькивщину от законопроекта. Он говорит, что разработкой программы занимается исключительно Сила права. “Но когда пойдет законопроект в зал - Батькивщина, конечно, поддержит его“, - уверен Сенченко.

В Силе права рассказывают, что дискуссии нужно начинать уже сейчас, чтобы узнать мнение общества, несмотря на то, что до реального прощения еще далеко. “Мы не хотим подавать проект сырым в Верховную Раду. Надо переговорить с людьми - общественными деятелями, журналистами, воинами АТО, переселенцами и тому подобное. Еще будут очень длинные консультации“, - рассказала Веригина.

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Кто будет вносить готовый законопроект в Раду - пока неизвестно. В любом случае, считает Сенченко, этот созыв парламента законопроект не проголосует. “Степень доверия к этому созыву Верховной Рады на очень низком уровне. Поэтому если сейчас внести законопроект на рассмотрение, то уровень доверия к депутатам тенью ляжет на этот законопроект“, - говорит он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Украина намерена выполнять пункт Минских соглашений об амнистии.