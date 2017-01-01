Итоги 20 марта: Звонок Трампа и откровения Савченко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 20 марта:

Трамп поздравил Путина с победой на выборах

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Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента.

Лидеры стран также обсудили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта в Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг КНДР.

Трамп назвал разговор с Путиным “очень хорошим“ и рассказал о возможности их скорой личной встречи.



ГПУ подготовила представление на арест Савченко



Советник министра внутренних дел нардеп Антон Геращенко опубликовал копии представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и задержание депутата Надежды Савченко.

Согласно обнародованным документам, Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила “ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности“.



Савченко заявила, что готовила в Раде не теракт, а провокации

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Народный депутат Надежда Савченко сделала ряд важных заявлений накануне рассмотрения в Регламентом комитете Верховной Рады вопроса снятия с нее неприкосновенности и ареста.

Она признала, что хотела бы смены нынешней власти Украины, но мирным способом.

“Это не теракт, это – политическая провокация, чтобы показать власть смешной“, – подчеркнула Савченко.



В Украине арестовали активы Газпрома



Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что все активы российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу государственного бюджета. Он отметил, что изъято более 100 миллионов гривен, а планируется взыскать еще шесть миллиардов долларов.



В помещения госорганов Украины запретили заходить с оружием



Верховная Рада позволила военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания, в которых размещены государственные органы власти, лиц с оружием и взрывчаткой.

Соответствующие изменения внесены в закон О государственной охране органов государственной власти и должностных лиц.



Киев инициировал в ПАСЕ дебаты по выборам России в Крыму



Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.



В Украине объявили штормовое предупреждение



Из-за сложных погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед.

Украина и Катар подписали безвизовый режим

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Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать и выезжать, а также следовать транзитом и находиться без виз на территории другого государства в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.