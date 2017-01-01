Сутки в АТО: пять обстрелов, двое раненых

На луганском направлении минометы и зенитные установки со стороны сепаратистов применялись в районе Троицкого, Луганского и Станицы Луганской.

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли пять раз – один боец ранен, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром в среду, 21 марта, на своей странице в Facebook.

По данным штаба, на Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья вели огонь по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел укреплений неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы сепаратистов применили по защитникам Луганского.

Напомним, за сутки 19 марта на Донбассе зафиксировали один обстрел в районе Новогригорьевки. Тогда также был ранен один военный.

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