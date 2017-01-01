К счастью, никто из людей не пострадал.

Обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход

В Днепре обвалилась крыша над входом в подземный переход

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В Днепре обвалилась крыша над входом в подземный переход

В городе Днепр на Запорожском шоссе, возле улицы Космической, в результате скопления большого количества снега обвалилась крыша подземного перехода. Инцидент произошел вечером 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Выяснилось, что обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход.

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Спасатели расчистили снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали разрушенную крышу и вынесли ее из подземного перехода.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Город Днепр: обвалилась крыша над входом в подземный пеш... 0:00 / 00:54

Как сообщалось, 19 марта в Днепре за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Из-за исключительно интенсивных снегопадов и настоящего транспортного коллапса местная власть объявила 20 и 21 марта выходными днями для бюджетников.