Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Г*вно вонючее: учитель из Василькова стала звездой соцсетей

Комментариев: 9
Одна из учениц школы №9 засняла на видео методы воспитания учительницей физики.
Учительницу разозлило клацанье ручки
Учительницу разозлило клацанье ручки
скриншот из видео

Учительница школы №9 города Васильков, Киевская область, стала звездой соцсетей, после того как один из родителей учеников опубликовал видео с “воспитательным процессом“ учительницы физики.

Родители школьников из Василькова не могут добиться увольнения грубого педагога, поэтому решили прославить его. Как сообщила в Facebook мать одного из учеников, на учительницу физики уже поступали жалобы директору.

Читай также: Учительница из Петербурга занималась сексом с подростком

На видео учительница всячески обзывает ученика за то, что он клацнул два раза ручкой.

“Ты - с*ка, ты - тварь! Животное ты! Г**но вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор... Г**но! Дрянь!“, - так Людмила Анатольевна обзывала школьника, что и засняли на камеру.

Далее она возвращается к доске и продолжает тираду.

Учительница из Василькова обзывает учеников
0:00 / 01:18

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, 9 марта полиция Одесской области начала расследование по факту обнародованного в Сети видео, на котором женщина-репетитор бьет учеников.

Ранее, 26 января, жители села Верхняя Грабовница Закарпатской области требовали уволить директора местной школы за то, что глава педагогического коллектива, как они утверждают, избила ученика третьего класса.

Поделись:
Теги: Васильков, школа, учительница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Сергей    21.03.2018, 10:52
Оценка:  -1
Сергей
Давно мы учились в школе. Все поменялось не в лучшую сторону. Дети с помощь интернета получили доступ к информации не всегда к лучшей. Мы не знаем как этот ученик выводил из себя учителя. У меня племянник в 11 классе он рассказывает как они специально досаждают и издеваются над учителями
Сквозняк    21.03.2018, 10:24
Оценка:  0
Сквозняк
У нас Трудовик такой был.
Глод    21.03.2018, 10:23
Оценка:  -1
Глод
Ей надо найти какой-то другой способ сброса агрессии. Она походу в школе работает только для того, чтобы поорать на учеников.
whitewo00    21.03.2018, 10:16
Оценка:  +1
whitewo00
Жена володарского
Shurat77    21.03.2018, 10:11
Оценка:  +7
Shurat77
правду глаголит.
zveroboy111    21.03.2018, 09:46
Оценка:  -11
zveroboy111
Стандарти НАТО в освіті роблять диво.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    21.03.2018, 09:52
Оценка:  +5
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
При чем здесь НАТО? Это чистой воды совок. У нас тоже подобное быдло было...
Sirko_123    21.03.2018, 09:41
Оценка:  +5
Sirko_123
Крутая училка.
Rodrigos    21.03.2018, 10:20
Оценка:  +1
Rodrigos
Совкодрочер она.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь