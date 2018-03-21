Г*вно вонючее: учитель из Василькова стала звездой соцсетей

Одна из учениц школы №9 засняла на видео методы воспитания учительницей физики.

Учительница школы №9 города Васильков, Киевская область, стала звездой соцсетей, после того как один из родителей учеников опубликовал видео с “воспитательным процессом“ учительницы физики.

Родители школьников из Василькова не могут добиться увольнения грубого педагога, поэтому решили прославить его. Как сообщила в Facebook мать одного из учеников, на учительницу физики уже поступали жалобы директору.

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На видео учительница всячески обзывает ученика за то, что он клацнул два раза ручкой.

“Ты - с*ка, ты - тварь! Животное ты! Г**но вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор... Г**но! Дрянь!“, - так Людмила Анатольевна обзывала школьника, что и засняли на камеру.

Далее она возвращается к доске и продолжает тираду.

Учительница из Василькова обзывает учеников 0:00 / 01:18

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, 9 марта полиция Одесской области начала расследование по факту обнародованного в Сети видео, на котором женщина-репетитор бьет учеников.

Ранее, 26 января, жители села Верхняя Грабовница Закарпатской области требовали уволить директора местной школы за то, что глава педагогического коллектива, как они утверждают, избила ученика третьего класса.