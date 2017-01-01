Рейтинг: Украина - самая дешевая страна Европы
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира. В то же время среди европейских стран Украина признана самой доступной.
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Такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo обнародовала британская компания MoveHub.
Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, блюд в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.
Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.
Также среди лидеров самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.
А вот в пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.
Украина в рейтинге самых дорогих занимает 113 место.
Напомним, Киев оказался на 4 месте по темпам подорожания среди 133 мегаполисов - за 12 месяцев он поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира.