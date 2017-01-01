В Одесской области без газа восемь жилых домов

В селе Крыжановка из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения восемь крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением восемь многоэтажных домов.

В селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения более двух тысяч человек (иллюстративное фото) Донбассгаз/Facebook

В селе Крыжановка Одесской области без газоснабжения остаются восемь крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением более 2000 жителей. Об этом в среду, 21 марта, пишет Интерфакс со ссылкой на ГСЧС.

"С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2120 абонентов, всего в ЖК Суворовский проживает 6 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза", - говорится в сообщении.

Восстановление газоснабжения запланировано на 21 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что восстановление газоснабжения в Одесской области запланировано на 19 марта.

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