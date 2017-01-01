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В аэропорту Одессы людей на 10 часов заблокировали в самолете

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Между пассажирами произошла драка.
Boeing 737 компании Pegasus должен был вылететь в Турцию
Boeing 737 компании Pegasus должен был вылететь в Турцию
dumskaya.net

В Одесском аэропорту внутри самолета Boeing 737, который должен был выполнять рейс до Анкары, на более чем десять часов заблокировали сотню пассажиров.

Об этом в среду, 21 марта, сообщает ТСН.

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Отмечается, что людей запустили на борт после регистрации. Но сначала поступило сообщение о минировании воздушного судна, затем о его технических неисправностях, наконец о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

Люди были заблокированы в самолете без воды и еды. В результате между пассажирами произошла драка.

По информации СМИ, из самолета пассажиров не выпускали и только когда в ситуацию вмешались журналисты, позволили тем, кто уже не желал лететь, таки покинуть борт. Возмущению людей не было предела, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи.

Напомним, 20 марта полиция Одессы проверяла анонимное сообщение о заминировании одесского аэропорта. 

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Теги: еда, самолет, Одесса, пассажиры, аэропорт, драка, минирование
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