Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП

В результате аварии пострадали 5 человек.

Во Львовской области на автодороге Самбор - Ужгород возле пгт. Бориня во вторник, 20 марта, произошло ДТП с участием рейсового автобуса следовавшего рейсом Турка - Лыбохора. В результате ДТП травмировались пять человек.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на департамент гражданской защиты ЛОГА.

Уточняется, что 21-летний водитель автомобиля ГАЗ 66 не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом Mercedes, за рулем которого был житель пгт. Бориня 1970 года рождения.

Читай также: В Днепре у маршрутки на ходу отвалилась дверь

В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы в больницу. В частности, госпитализирована жительница села Либохора 2004 года рождения с ушибом носа и две жительницы села Верхнее Высоцкое (1994 и 1982 рождения) с ушибами нижних челюстей. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, 17 марта под Львовом микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП.