В "партии мира" около 70% украинцев - Новинский

"Партией мира" Новинский называет Оппоблок.

В "партии мира", как условно можно назвать политсилы, стремящиеся к скорейшему прекращению боевых действий на Донбассе, состоит около 70% украинцев. Такое заявление в эфире телеканала 112 Украина сделал народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

"Партия мира" – это практически 70 % украинцев. Естественно, если имеется в виду Оппозиционный блок, - да, мы "партия мира". От нас будет единый кандидат. Накануне президентских выборов будет проведен съезд и на съезде мы выберем того кандидата в президента, который сможет победить на этих выборах", - пообещал он.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году, когда истекает 5-летний срок полномочий нынешнего главы государства Петра Порошенко.