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В "партии мира" около 70% украинцев - Новинский

Комментариев: 3
"Партией мира" Новинский называет Оппоблок.

В "партии мира", как условно можно назвать политсилы, стремящиеся к скорейшему прекращению боевых действий на Донбассе, состоит около 70% украинцев. Такое заявление в эфире телеканала 112 Украина сделал народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

"Партия мира" – это практически 70 % украинцев. Естественно, если имеется в виду Оппозиционный блок, - да, мы "партия мира". От нас будет единый кандидат. Накануне президентских выборов будет проведен съезд и на съезде мы выберем того кандидата в президента, который сможет победить на этих выборах", - пообещал он.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году, когда истекает 5-летний срок полномочий нынешнего главы государства Петра Порошенко.

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Комментариев (3)
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GentleAngel    21.03.2018, 10:57
Оценка:  0
GentleAngel
Партия регионов или как теперь принято Оппоблок, не вызывала восторга, но нынешняя власть - лично у меня вызывает исключительно омерзение. Сейчас у власти циничные, жадные мрази. Дай бог, чтобы к моменту выборов в стране появился лидер, который пошлет на х,, и ЕС и РФ, чтобы Украина была независима.
Ипатий    21.03.2018, 10:40
Оценка:  +4
Ипатий
Новинский циничная православная с_а !!! Эти твари как раз и "пригласили" других тварей из за поребрика !!!
Woodbrother    21.03.2018, 10:38
Оценка:  +4
Woodbrother
Партия любителей сбадь еще пару областей российским оккупантам на разграбление .
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