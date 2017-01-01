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В Николаеве прощаются с Волошиным

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Проводить летчика в последний путь пришли сотни людей.
Церемония прощания с летчиком Волошиным
Церемония прощания с летчиком Волошиным
novosti-n.org

В среду, 21 марта, в Николаеве проходит прощание  с военным летчиком, героем АТО и руководителем местного аэропорта Владиславом Волошиным. Об этом сообщили в УНИАН.

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Прощание проходит в ритуальном але Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы. Попрощаться с Волошиным пришли сотни людей, в том числе представители общественных организаций, активисты, сотрудники аэропорта, который он возглавлял, представители властей. После прощания, тело Волошина отвезут в Луганскую область, откуда он родом. 

Напомним, Владислав Волошин покончил с жизнью, выстрелив в себя, 18 марта. Причины самоубийства сейчас расследуются. Депутаты призвали генпрокурора Юрия Луценко и министра  внутренних дел Арсена Авакова взять под личный контроль расследование смерти Волошина.

19 марта была опубликована переписка  летчика с одним из сотрудников аэропорта, где Волошин признается, что его преследуют мысли о суициде.

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Теги: Николаев, самоубийство, Волошин, прощание
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