В Николаеве прощаются с Волошиным

Проводить летчика в последний путь пришли сотни людей.

В среду, 21 марта, в Николаеве проходит прощание с военным летчиком, героем АТО и руководителем местного аэропорта Владиславом Волошиным. Об этом сообщили в УНИАН.

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Прощание проходит в ритуальном але Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы. Попрощаться с Волошиным пришли сотни людей, в том числе представители общественных организаций, активисты, сотрудники аэропорта, который он возглавлял, представители властей. После прощания, тело Волошина отвезут в Луганскую область, откуда он родом.

Напомним, Владислав Волошин покончил с жизнью, выстрелив в себя, 18 марта. Причины самоубийства сейчас расследуются. Депутаты призвали генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова взять под личный контроль расследование смерти Волошина.

19 марта была опубликована переписка летчика с одним из сотрудников аэропорта, где Волошин признается, что его преследуют мысли о суициде.