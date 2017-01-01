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В Раде установили рентген для досмотра депутатов

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На центральном входе в здание парламента сотрудники Госохраны помимо рамки металлоискателя установили рентгеновскую установку. Подобным образом оборудуют все входы в Раду.
Вещи депутатов будут осматривать, как в аэропорту
Вещи депутатов будут осматривать, как в аэропорту
pravda.com.ua

Управление государственной охраны сегодня, 21 марта, установило средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады. Об этом сообщают Украинские новости.

Как отмечается, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка).

По словам сотрудника Управления госохраны, такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.

В то же время он отметил, что если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.

Напомним, 20 марта Верховная Рада позволила военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания, в которых размещены государственные органы власти, лиц с оружием и взрывчаткой. 

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: оружие, Рада, Госохрана, депутаты, осмотр, обыск
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