В Донецкой области на уроке физкультуры умер пятиклассник

Предварительно установлено, что ребенок страдал от злокачественной опухоли.

В городе Мирнограде, в Донецкой области, во время урока физкультуры умер школьник пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Инцидент произошел в мирноградской общеобразовательной школе №8. Во время урока физкультуры 11-летнему ученику стало плохо, после чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако прибыв на место, она констатировала смерть ребенка.

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Позднее было установлено, что ребенок страдал от злокачественной феохромоцитомы 3 категории - гормонально активной опухоли надпочечников.

На данный момент правоохранители готовят ходатайство в городской суд для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

По факту гибели школьника было возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, с пометкой природная смерть.

Напомним, 26 февраля суд Львовской области обязал бывшую учительницу по физкультуре львовской школы-интерната №1 выплатить 300 тысяч гривен семье 9-летнего ученика, который выпал с третьего этажа и погиб.