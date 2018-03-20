Экс-депутату проломили голову не до, а после госпитализации - полиция

Правоохранители расследуют смерть бывшего генического депутата как несчастный случай.

Охранники взяли его "аккуратно под руки и предложили пройти в зал ожидания" скриншот из видео

Обнародованная ранее версия об убийстве с целью ограбления бывшего депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева пока не нашла своего подтверждения.

Об этом сообщили в в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

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Правоохранители, получив видео с камер видеонаблюдения, отметили, что 12 марта с 15:00 Константин Гурулев находился на железнодорожном вокзале Запорожья. При этом, 35-летний мужчина из поля зрения камер не исчезал. Двигался и вел себя Константин, словно был после употребления алкоголя.

Как удалось уточнить LB.ua, Константин Гурулев пытался на вокзале купить билет, но заснул, стоя возле кассы. Кассир была вынуждена вызвать охрану.

“Мы подошли к нему. Он или спал, или стоял. Визуально был в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку пассажиры возмущались, мы ему предложили отойти и не мешать. Он согласился. После чего мы взяли его аккуратно под руки и предложили пройти в зал ожидания, – рассказал сотрудник ВОХР Приднепровской железной дороги.

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По словам сотрудника вокзала, ни синяков, ни телесных повреждений на мужчине не было. Около полуночи ему на вокзале вызвали “скорую“. Без видимых телесных повреждений его забрали в больницу, а позже врачи диагностировали у экс-депутата травму головы.

“Была проведена операция, но, не приходя в сознание, мужчина скончался. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти“, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье несчастный случай.

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Напомним, 20 марта сообщалось, что в Запорожье по предварительной информации, произошло ограбление, во время которого преступники нанесли мужчине тяжелые травмы и убили бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева.