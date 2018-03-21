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В Закарпатской области запретили ходить в балаклавах

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По словам главы ОГА, "для настоящих патриотов нет смысла прятать лицо, это делают разве что преступники или хулиганы".
В последнее время в регионе был совершен ряд провокаций
В последнее время в регионе был совершен ряд провокаций
depositphotos.com

В Закарпатской области отныне при проведении массовых мероприятий запрещено носить балаклавы. Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. 

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

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“Полиции рекомендуется принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать таких людей с дальнейшей проверкой на причастность к совершению преступлений“, — говорится в сообщении.

По словам Москаля, это “ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами“.

Как сообщалось 15 марта, в Закарпатье пытались провезти десятки титушек.

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Теги: провокации Закарпатская область, Москаль, балаклава
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Комментариев (1)
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