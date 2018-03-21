В Черниговской области поймали убийцу двухлетней девочки

Свидетельницы преступления пытались объяснить смерть ребенка несчастным случаем.

Убийце грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет depositphotos.com

В одном из сел Нежинского района Черниговской области полиция задержала ранее судимого мужчину, который избил до смерти двухлетнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

20 марта в полицию поступило сообщение, что в одном из сел умер ребенок. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

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“Правоохранителей встретили две женщины - хозяйка и ее подруга, которая проживала у супругов вместе с двумя детьми. Умерла двухлетняя дочь именно подруги, которая утверждала, что причиной смерти является эпилептический припадок. Мол, ребенок тяжело травмировался сам, когда упал“, - отметили в полиции.

Хозяина квартиры дома не было, жена не смогла уточнить где он. Оперативники сразу начали поиски вероятного подозреваемого.

“Труп девочки был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома. Столь тяжелых повреждений девочка не могла нанести себе сама“, - подчеркнули правоохранители.

Сейчас подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Выдвинутая полицейскими версия о его причастности к убийству ребенка была полностью подтверждена.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в Донецкой области мужчина пытался задушить младенца.