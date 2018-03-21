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В Черниговской области поймали убийцу двухлетней девочки

Комментариев: 1
Свидетельницы преступления пытались объяснить смерть ребенка несчастным случаем.
Убийце грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет
Убийце грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет
depositphotos.com

В одном из сел Нежинского района Черниговской области полиция задержала ранее судимого мужчину, который избил до смерти двухлетнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

20 марта в полицию поступило сообщение, что в одном из сел умер ребенок. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

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“Правоохранителей встретили две женщины - хозяйка и ее подруга, которая проживала у супругов вместе с двумя детьми. Умерла двухлетняя дочь именно подруги, которая утверждала, что причиной смерти является эпилептический припадок. Мол, ребенок тяжело травмировался сам, когда упал“, - отметили в полиции.

Хозяина квартиры дома не было, жена не смогла уточнить где он. Оперативники сразу начали поиски вероятного подозреваемого.

“Труп девочки был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома. Столь тяжелых повреждений девочка не могла нанести себе сама“, - подчеркнули правоохранители.

Сейчас подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Выдвинутая полицейскими версия о его причастности к убийству ребенка была полностью подтверждена.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в Донецкой области мужчина пытался задушить младенца.

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Теги: ребенок, девочка, убийство, Черниговская область, убийца
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Комментариев (1)
Пролисок    21.03.2018, 13:45
Оценка:  0
Пролисок
И дебила на гилляку и обеих тёток,что его выгораживали.
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