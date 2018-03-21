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Червоненко в прямом эфире заявил о "гражданской войне"

Комментариев: 13
В качестве доказательства своих слов экс-министр транспорта и связи предложил почитать Википедию, где "написано, что в мировом понимании есть все признаки".
Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко
Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко
скриншот

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко во время дискуссии в прямом эфире телеканала ZIK заявил, что в Украине идет “гражданская война“.

“Гражданская война шла вот сейчас… Потому что в моем убеждении вот те два корпуса...“, - сказал Червоненко, после чего его перебила ведущая репликой о танках чужой страны. В ответ экс-министр заявил: “Если читать, я при вас открою Википедию, то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании… Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину, то 45 тысяч людей под знамена ДНР и ЛНР, два армейских корпуса, не согнали бы никакие русские агрессоры“.

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Евгений Червоненко был народным депутатом Верховной рады Украины IV созыва. Член партии Наша Украина. Во врем Оранжевой революции был начальником охраны кандидата в президенты Виктора Ющенко. С февраля по сентябрь 2005 года занимал пост министра транспорта и связи Украины, когда премьером была Юлия Тимошенко.

Как известно, гражданской войну на Донбассе называет Кремль.С этим согласны некоторые представители бывшей власти, в частности - регионалка Елена Бондаренко.

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Теги: Донбасс, Червоненко, гражданская война
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Комментариев (13)
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vysnovok    21.03.2018, 13:42
Оценка:  -3
vysnovok
И где же этот Женя был в 2005 году, когда рвал
жoпу за своего отравленного друга Витю?
А ведь, всё начиналось именно тогда.
Из_бана    21.03.2018, 13:44
Оценка:  +1
Из_бана
Все начиналось тогда, когда к Кучме привели Януковича и сказали: это твой преемник.
PereZX    21.03.2018, 14:11
Оценка:  +2
PereZX
Что бы не городил этот дядя, это никак не меняет факта российской вооруженной агрессии против Украины в 2014-м году.
Woodbrother    21.03.2018, 13:40
Оценка:  +2
Woodbrother
Война гражданская , а утшки убитых ихтамнетов почему то везут хоронить на россию.
Из_бана    21.03.2018, 13:33
Оценка:  +4
Из_бана
Ну, тогда ВОВ тоже была гражданской.
Woodbrother    21.03.2018, 13:39
Оценка:  +1
Woodbrother
2,8 миллиона совков сражались в рядах Вермахта. Ну чем не гражданская война. И что тогда празхднуют 9 мая ?
Из_бана    21.03.2018, 13:46
Оценка:  +1
Из_бана
Ну да. Такие вот "совки" сожгли Хатынь, а внуки этих "совков" обвиняют в этом бандеровцев.
vysnovok    21.03.2018, 13:54
Оценка:  -6
vysnovok
Те, кто сражался в рядах вермахта и сс, по определения, не заслуживали звания "совков".
Из_бана    21.03.2018, 14:01
Оценка:  +3
Из_бана
По какому такому "определению"?
PereZX    21.03.2018, 14:10
Оценка:  +3
PereZX
vysnovok, а какого ты тогда называешь наемников россиян, воюющих против Украины, украинцами и плетешь хе-рню про "гражданскую войну"???
SANDMAN    21.03.2018, 13:27
Оценка:  +2
SANDMAN
Украинцы с к.а.цапами - это далеко не гражданская
гарнежидынятко    21.03.2018, 13:57
Оценка:  -4
гарнежидынятко
точнее х.о.х.лов с русскими.
Из_бана    21.03.2018, 14:08
Оценка:  +4
Из_бана
С "русскими" бурятами?
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