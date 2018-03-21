Червоненко в прямом эфире заявил о "гражданской войне"

В качестве доказательства своих слов экс-министр транспорта и связи предложил почитать Википедию, где "написано, что в мировом понимании есть все признаки".

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко во время дискуссии в прямом эфире телеканала ZIK заявил, что в Украине идет “гражданская война“.

“Гражданская война шла вот сейчас… Потому что в моем убеждении вот те два корпуса...“, - сказал Червоненко, после чего его перебила ведущая репликой о танках чужой страны. В ответ экс-министр заявил: “Если читать, я при вас открою Википедию, то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании… Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину, то 45 тысяч людей под знамена ДНР и ЛНР, два армейских корпуса, не согнали бы никакие русские агрессоры“.

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Евгений Червоненко был народным депутатом Верховной рады Украины IV созыва. Член партии Наша Украина. Во врем Оранжевой революции был начальником охраны кандидата в президенты Виктора Ющенко. С февраля по сентябрь 2005 года занимал пост министра транспорта и связи Украины, когда премьером была Юлия Тимошенко.

Как известно, гражданской войну на Донбассе называет Кремль.С этим согласны некоторые представители бывшей власти, в частности - регионалка Елена Бондаренко.