Спецназ ВСУ будет совместим с НАТО - Муженко

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с Силами спецопераций НАТО (NATO SOF), сообщил начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко и командующий Силами специальных операций НАТО Колин Килрейн договорились активизировать деятельность для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций. Об этом в среду, 21 марта, сообщил главнокомандующий ВСУ в своем Twitter.

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“Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с NATO SOF (NATO Special Operations Forces, Силы специальных операций НАТО - ред.). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном“, - написал Муженко.

Ранее сообщалось, что на Яворовском полигоне во Львовской области украинские военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады перенимают канадский опыт применения танковых подразделений в боях.

По словам министра обороны Степана Полторака, по итогам двух лет процент выполнения плана соответствия ВСУ стандартам НАТО составляет 90%.