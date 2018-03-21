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Украинцам обещают мороз до -12

Комментариев: 2
В стране 22 марта ожидается солнечная и холодная погода. В некоторых областях ночью температура опустится до -7 -12 градусов, а днем поднимется до +1 градуса.
В Украине ожидаются морозы
В Украине ожидаются морозы

В Украине в четверг, 22 марта, сохранится холодная погода, ночью температура опустится до -12 градусов. Об этом  в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, 22 марта в стране будет солнечная и холодная погода. В большинстве областей ночью ожидается до -7 -12 градусов, днем до 0 -4 градусов, на западе до 0 +2, а на юге до +1 +5 градусов.

Осадки прогнозируют в южной части страны и на востоке.

В Киеве 22 марта будет без осадков, днем ясно.

Напомним, нарастание тепла в Украине ожидается с 27 марта.

 

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Теги: погода, снег, морозы, погода в Украине, погода Украина, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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svinger    21.03.2018, 15:15
Оценка:  -2
svinger
Украинцам обещают мороз до -12. А перед выборами ещё обещают и доллар по 12. Страна обещаний. Не выполняемых обещаний.
Sinobi-life    21.03.2018, 15:29
Оценка:  0
Sinobi-life
Ну вам овцам вовочька ничего не обещал,только радиоактивный пепел,так что закрой поддувало троль ольгинский!!!
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