Смерть Волошина: под АП требуют уволить губернатора Савченко

Участники акции передали в Администрацию президента письмо с требованием уволить Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.

В Киеве на улице Банковой возле здания Администрации президента националисты провели акцию в честь летчика-героя Владислава Волошина.

Об этом сообщает LB.ua.

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Представители Национального корпуса, ВО Свобода и Правого сектора выступили с требованием расследовать причины самоубийства исполняющего обязанности директора Николаевского международного аэропорта Волошина и уволить главу Николаевской обладминистрации Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству летчика-ветерана.

Участники акции запускали бумажные самолетики с надписями - Савченко за решетку. Также активисты передали в Администрацию президента письмо со всеми требованиями.

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Напомним, 21 марта в Николаеве прошло прощание с военным летчиком, героем АТО и руководителем местного аэропорта Владиславом Волошиным.

Ранее, 20 марта, региональное управление Нацполиции сообщило, что следствие рассматривает пять версий в деле о гибели Волошина. В тоже время, под стенами Николаевской областной государственной администрации собрались около сотни местных жителей, которые требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко.