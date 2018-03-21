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Смерть Волошина: под АП требуют уволить губернатора Савченко

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Участники акции передали в Администрацию президента письмо с требованием уволить Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.
Националисты требуют расследования
Националисты требуют расследования
lb.ua

В Киеве на улице Банковой возле здания Администрации президента националисты провели акцию в честь летчика-героя Владислава Волошина.

Об этом сообщает LB.ua.

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Представители Национального корпуса, ВО Свобода и Правого сектора выступили с требованием расследовать причины самоубийства исполняющего обязанности директора Николаевского международного аэропорта Волошина и уволить главу Николаевской обладминистрации Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству летчика-ветерана.

Участники акции запускали бумажные самолетики с надписями - Савченко за решетку. Также активисты передали в Администрацию президента письмо со всеми требованиями. 

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Напомним, 21 марта в Николаеве прошло прощание с военным летчиком, героем АТО и руководителем местного аэропорта Владиславом Волошиным.

Ранее, 20 марта, региональное управление Нацполиции сообщило, что следствие рассматривает пять версий в деле о гибели Волошина. В тоже время, под стенами Николаевской областной государственной администрации собрались около сотни местных жителей, которые требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко.

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Теги: Администрация президента, АП, Банковая, губернатор, Савченко, Волошин, националисты, ВО Свобода, Национальный корпус, Правый Сектор
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