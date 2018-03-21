Папа Римский лишил сана девятерых украинских монахов

Монахи-экзорцисты Тернопольской области лишились церковного статуса из-за нежелания принять новые правила своего монастыря.

В среду, 21 марта, экс-игумен монастыря в Колодиевке Антоний-Григорий (Роман Планчак) был лишен церковного статуса за непринятие новых монастырских правил.

Об этом сообщает УНИАН.

Монаху запретили отправлять литургии и священнодействовать, совершать обряды экзорцизма а также носить монашескую одежду, совершать публичные молитвы за больных и другие подобные действия. Кромк того, нарушителю теперь нельзя называться монахом. Кроме Романа Планчака, из монашеского стана исключили еще восьмерых монахов.

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В немилость к Папе Римскому попали: иеромонах Андрей (Николай Костевський), брат Макарий (Николай Кошарский), брат Иоанн (Михаил Ратич), брат Варфоломей (Андрей Зубрицкий), брат Иаков (Дмитрий Сасин), брат Пантелеймон (Иван Василик), брат Марьян (Муховский), брат Никола 1 (Хахул).

После реорганизации монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка, одобренной Конгрегацией для Восточных церквей в Ватикане, часть монахов приняла новые правила, но вышеперечисленная группа ослушалась церковной власти и продолжила жить “по старинке“.

“Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посич Ивано-Франковской области. Они не желали исправлять свое поведение“, – сообщили у Папы Римского.

Эти монахи чтили Марию Баран из монастыря в Великих Борках. Она якобы бы слышала голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых. Некоторые "послания" записывал Планчак. Священник подтверждал их достоверность и происхождение от Бога, не имея на это полномочий, о чем официально заявили в Синоде УГКЦ.

Это решение Главы Ватикана окончательно, обжаловать его бывшим монахам не удастся.

Напомним, 16 февраля Папа Римский изменил процедуру отречения от церковных должностей.