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На трассе Киев-Одесса перевернулась маршрутка

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Пассажирам и водителю чудом удалось уцелеть.
Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась
Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась
Скриншот из видео

В среду, 21 марта, на трассе Киев-Одесса произошло ДТП. Маршрутка, едущая в сторону села Саливонки, слетела с трассы и вылетела в кювет, перевернувшись. В ней были пассажиры.  Причиной происшествия стал гололед. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

 

Отмечается, что ни пассажиры, ни водитель серьезно не пострадали – им чудом удалось уцелеть. Очевидцы засняли перевернутую маршрутку на видеокамеру.  

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Напомним, 19 марта в Киевской области столкнулись ЗИЛ и BMW. В результате ДТП на месте погибли четверо пассажиров. А 2 марта на трассе под Киевом маршрутка протаранила автобус, вследствие чего пострадали два человека. 

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Теги: Киев-Одесса, трасса, ДТП, маршрутка
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