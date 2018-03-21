Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко подписал закон о запрете оружия в госучреждениях

Комментариев: 2
Лица с холодным или огнестрельным оружием больше не будут допускаться в здания органов государственной власти. Исключения сделаны только для сотрудников госохраны.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Пресс-служба президента Украины

Читай также: Норвегия запрещает полуавтоматическое оружие

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания, где работают Верховная Рада, президент, правительство и другие органы государственной власти.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Также не будут допускаться лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 20 марта Рада приняла изменения закон, которым запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под госохраной. Это было сделано после того, как появилась информация о том, что 15 марта нардеп Надежда Савченко принесла в парламент три гранаты и пистолет.

В Раде уже установили систему для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: оружие, Рада, закон, Верховная Рада, Порошенко, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ЕЖИК69    21.03.2018, 17:10
Оценка:  0
ЕЖИК69
бедный пашинский.....он же с пистолетом даже в бане не расстается .....
dj_qwe    21.03.2018, 16:45
Оценка:  +2
dj_qwe
а когда будет закон об "Запрете политической деятельности при невыполненных предвыборных и агитационных обещаниях"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь