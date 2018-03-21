Порошенко подписал закон о запрете оружия в госучреждениях

Лица с холодным или огнестрельным оружием больше не будут допускаться в здания органов государственной власти. Исключения сделаны только для сотрудников госохраны.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания, где работают Верховная Рада, президент, правительство и другие органы государственной власти.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Также не будут допускаться лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 20 марта Рада приняла изменения закон, которым запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под госохраной. Это было сделано после того, как появилась информация о том, что 15 марта нардеп Надежда Савченко принесла в парламент три гранаты и пистолет.

В Раде уже установили систему для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады.