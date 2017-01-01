В Днепре двух врачей наградили пистолетами за спасение полицейских

Награду оружие работникам больницы имени Мечникова вручил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В Днепре за спасение полицейских были награждены именными пистолетами заместитель главного врача по хирургической помощи Юрий Скребец и заведующий отделения отоларингологии Сергей Тымчук.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

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Врачи больницы имени Мечникова получили наградное оружие с рук заместителя главы Нацполии Вячеслава Аброськина по поручению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Награды МВД Огнестрельное оружие медики удостоились за то, что смогили поставить на ноги двоих полицейских, которые получили тяжелые ранения во время несения службы.

“Сегодня они продолжают нести службу в органах внутренних дел. Сохраненными жизнями тяжелораненых полицейских Днепра и Запорожья мы обязаны именно медикам больницы имени Мечникова. Спасибо за ваш ежедневный тяжелый труд“, – сказал Аброськин.

Стоит отметить, что награжденные являются заслуженными врачами Украины.

Напомним, 20 февраля министра Аваков отобрал наградной пистолет у ветерана, который стрелял возле суда и ранил полицейского. 29 января генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что является убежденным сторонником легализации в Украине короткоствольного оружия.

Ранее, 15 января, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что отныне оружием будут награждать только военнослужащих.