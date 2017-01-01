В Житомирской области СБУ изъяла 3 тонны янтаря

При обысках также нашли "черную бухгалтерию" скупщиков и оборудование для незаконной добычи янтаря.

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ходе обысков в Житомире и населенных пунктах Олевского района правоохранители также обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, “черную бухгалтерию“ скупщиков и средства для скупки и добычи янтаря.

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) Уголовного кодекса.

В Житомирской области СБУ изъяла свыше трех тонн янтаря-... 0:00 / 00:22

Напомним, 15 февраля в Ровенской области 200 копателей янтаря напали на пятерых полицейских и избили их палками.