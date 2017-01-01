МИД просит не признавать нелегитимным Путина

В МИД отмечают, что признание нелегитимными выборов во все России усложнит защиту украинских граждан в РФ.

МИД считает, что нелегитимными стоит признать выборы в Крыму vlasti.net

В МИД Украины заявили, что не поддерживают проект постановления №8153, который признает нелегитимными российские выборы президента полностью.

Об этом сообщил начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны РФ Марко Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, заявление о непризнании российских выборов полностью, “их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица“ негативно скажется на возможностях МИД по защите украинских граждан в России, в частности незаконно осужденных.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборы президента РФ является заявление об их непризнании на территории оккупированного Крыма.

Напомним, 20 марта в украинском парламенте зарегистрировали проект постановления №8153, который предусматривает объявление выборов в России незаконными, а Владимира Путина нелегитимным президентом РФ. В тоже время президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась поздравлять Путина с переизбранием.

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21 марта Министерство иностранных дел Румынии заявило, что не признает выборы президента России в аннексированном Крыму.