В Горловке мужчина отрубил соседу голову

Город сейчас является оккупированным незаконными вооруженными формированиями российских наемников.

В оккупированной боевиками гибридных российских войск Горловке Донецкой области местный житель отрубил соседу голову и выставил ее на всеобщее обозрение. Подозреваемого в убийстве задержали представители “МВД“ ДНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Донпресс.

“Задержанный сообщил, что потерпевший якобы ему угрожал и систематически проникал в его домовладение. При этом он отметил, что сосед рассказывал, что регулярно совершал кражи и подсыпал ему яд в еду. При этом задержанный затаил обиду и несколько дней вынашивал план действий“, - говорится в сообщении.

“Правоохранителои“ проводят необходимые экспертизы и устанавливают истинную картину произошедшего. По предварительным данным, преступник является психически больным человеком.

Читай также: В Черниговской области поймали убийцу двухлетней девочки

“После этого убийца вооружился топором и вилами и дождался, когда жертва выйдет во двор своего дома. Мужчина напал на соседа и продолжал наносить удары до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Затем, он отрубил жертве голову и выставил на улицу на всеобщее обозрение“, - уточнили журналисты местного издания.

В Горловке задержали убийцу 0:00 / 02:21

Напомним, 8 марта в Одессе полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении жестокого убийства - он отрезал голову девушке.