В колонии Ровенской области врач снабжал заключенных наркотиками

При задержании у медика изъяли наркотиков на 10 тысяч гривен.

В колонию поставлялась марихуана и психотропные таблетки depositphotos.com

В Ровенском районе сотрудники СБУ разоблачили врача областной больницы на поставке наркотических и психотропных веществ заключенным исправительной колонии. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией, представителями пенитенциарной службы во процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Правоохранители установили, что врач, который по совместительству работал в медицинской части исправительной колонии, незаконно заносил на ее территорию наркотики, которые затем сбывал заключенным", - говорится в сообщении.

Медработник был задержан во время очередной попытки пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуану и психотропные таблетки Субитекс.

"Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 10 тыс. гривен", - отметили правоохранители.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 17 марта, киевские правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них предоплату в четыреста гривен за один грамм.