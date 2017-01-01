Задержан киевлянин, взломавший сайт одного из министерств

25-летний киевлянин обнаружил слабые места в работе официального сайта министерства. Подозреваемый заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта.

Сотрудники Киберполиции задержали мужчину, который подозревается во вмешательстве в работу сайта одного из министерств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, уголовное производство по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта было начато в сентябре 2017 года по обращению государственного учреждения.

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Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.

Во время проведения досудебного расследования работники Департамента киберполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева установили, что к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин.

Изъята и направлена на экспертизу компьютерная техника cyberpolice.gov.ua

Отмечается, что имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил слабые места в работе официального сайта государственного учреждения.

Используя эти слабые места, подозреваемый заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент.

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Кроме того, подозреваемый совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения.

Оперативники киберполиции задержали мужчину в среду в Киевской области.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный обыск. Изъята и направлена на экспертизу компьютерная техника.

С подозреваемым сейчас работают следователи.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса.