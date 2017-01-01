На крыше "дома Саакашвили" нашли элитные туфли

Дорогие английские лоуферы найдены были на крыше дома, где Саакашвили прятался от СБУ.

Туфли на крыше увидела со своего балкона телеведущая УНИАН

В Киеве на крыше дома по улице Костельной, где в декабре 2017 года Михаил Саакашвили пытался спрятаться от СБУ, были найдены дорогие элитные туфли британского производства. Об этом сообщает ТСН.

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Дорогие английские туфли, которые вероятно могли принадлежать Саакашвили, заметила телеведущая Светлана Вольнова со своего балкона, когда сошел снег.

Телеведущая выяснила, что аналогичные туфли стоят 415 фунтов стерлингов (более 15 тысяч гривен), однако не берется утверждать, что владельцем является именно политик.

Примерная стоимость туфлей около 15 тысяч гривен скриншот из видео

Отмечается, что на кадрах задержания Саакашвили трудно разобрать, обутым ли передвигался политик по крыше дома.

Напомним, 17 декабря лидер партии Рух новых сил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вылез на крышу многоэтажки, когда его пытались задержать правоохранители, чтобы позвонить.