В Харьковской области зафиксировали малярию

Гражданин Украины находился в связи с профессиональной деятельностью в африканских странах – Демократической республике Конго и Уганде.

С начала 2018 года в Харьковской области зафиксировали два случая малярии AP

В Харьковской области зафиксирован случай заболевания малярией. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава в среду, 21 марта.

"С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрирован второй завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился в связи с профессиональной деятельностью в странах Африканского континента (Демократической республике Конго и Республике Уганда)", – говорится в сообщении.

Мужчина сам обратился к врачам из-за повышения температуры тела до 38 градусов и слабости. Он был госпитализирован с подозрением на малярию.

"В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение. В очаге, по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий", – отметили в центре.

Ранее абитуриент из Ганы "привез" в Украину тропическую малярию. Заболевание зафиксировали в Харьковской области.

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