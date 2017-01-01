НМУ им. Богомольца уже начал реформирование медобразования, в отличие от Минздрава - декан НМУ

Литвинова приводит пример IFOM- тестирования выпускников, выполнение которого доверили центру тестирования МЗУ.



Национальный медицинский университет им. Богомольца уже несколько лет на практике проводит реформу медицинского образования, в то время как Минздрав только оперирует лозунгами. Об этом на своей странице в Facebook написала декан факультета №2 Национального медицинского университета Наталья Литвинова.

За последние два года, утверждает декан, в медицинском университете состоялось немало реформ без вмешательства со стороны министерства здравоохранения.

“Коренное изменение производственной практики; постоянное анонимное анкетирование студентов по качеству обучения; практические тренинги в малых группах для преподавателей по умению писать тесты, подготовки к проведению ОСКЭ (объективированные структурированный клинический экзамен - ред.); современное чтение лекций; второй год идут ОСКЭ-1; посещают иностранные выдающиеся лекторы с лекциями; англоязычные студенческие конференции, обмен студентами, интернами с развитыми странами мира; лекции по 45 минут с интерактивом; бесплатное обучение английскому для преподавателей в British Council и еще много чего“, - отметила Литвинова.

В то же время, Литвинова приводит пример IFOM- тестирования выпускников, выполнение которого доверили центру тестирования МЗУ. “Получилось позорище страшное. А результат? Да кто его знает. Обещали в июле 2017, нет до сих пор“, - добавила декан.

По ее словам, чиновники министерства, вопреки закону о высшем образовании, стремятся ввести жесткое управление подчиненным ВУЗом. “Это традиционная противная отрыжка советской системы. Хотя казалось бы, госпоже Ульяне (Супрун - ред.) должны быть дороги ценности демократии“, - убеждена Литвинова.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерина Амосова.

Амосова заявляет, что на нее давил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и считает, что ее отстранение - это расправа за последовательное отстаивание университетской автономии и критику минздравовской структуры - Центра тестирования.

