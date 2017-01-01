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Украина вступит в НАТО в течение 10 лет - Порошенко

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Украина стремится как можно быстрее выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС. План действий для этого он надеется получить до конца следующего года.
Порошенко установил срок для вступления в НАТО
Порошенко установил срок для вступления в НАТО

В ближайшие десять лет Украина планирует стать членом Североатлантического альянса. Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью изданию Hamburger Abendblatt.

Он отметил, что Украина хочет быстро присоединиться к НАТО.

“Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса“, - сказал Порошенко.

По словам президента, государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России. Он также отметил, что членство Украины сделает альянс сильнее и эффективнее.

Комментируя аннексию Крыма, Порошенко сказал, что сегодня Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны и поэтому для системы глобальной безопасности “не существует альтернативы сильному НАТО“.

Он также отметил, что после предоставления Украине статуса “страны-аспиранта“, теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

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“Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года“, - сказал он.

Президент добавил, что Украина стремится “как можно быстрее“ выполнить все требования для членства в НАТО и Европейском союзе.

Ранее сообщалось, что в НАТО присвоили Украине статус страны - аспиранта. Позже спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Украина на данный момент не готова к НАТО.

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Теги: Украина, НАТО, НАТО-Украина, Порошенко, аннексия Крыма
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Источник: Украинская правда

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