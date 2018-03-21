Ярош выступил в поддержку николаевского губернатора

Экс-глава Правого сектора назвал губернатора Николаевской области "братом" и призвал держаться и не оправдываться. Сложившуюся ситуацию он обозначил как "собаки лают, а караван идет".

Народный депутат, руководитель общественного движения ДІЯ Дмитрий Ярош высказался в поддержку главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Об этом он в среду, 21 марта, написал на своей странице Facebook.

В своем послании Ярош называет Савченко "братом".

"Алексей, брат! Идя на должность председателя Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест... Вот и сейчас Бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты – боец", написал Ярош.

Он также отметил, что добровольцы ценят все то, что Савченко делает для добровольческого движения на фронте и в тылу Украины.

"P.S. И еще одно. НЕ оправдывайся. Просто делай то, что должен", - добавил Ярош.

Как известно, активисты обвиняют Алексея Савченко в доведении до самоубийства директора Николаевского международного аэропорта, участника боевых действий на востоке Украины, летчика Владислава Волошина.

Накануне, 20 марта, в Николаеве активисты требовали отставки главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко.

А 21 марта националисты провели акцию у Администрации президента с требованием уволить Алексея Савченко.