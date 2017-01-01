Главный архитектор Василькова задержан на взятке

Силовики задержали при получении 300 тысяч гривен начальника отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тысяч долларов – главный архитектор города.

Сотрудники прокуратуры и СБУ задержали на взятке главного архитектора районного центре Васильков в Киевской области, а также начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции в этом городе.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 21 марта.

"Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", – написал он на своей странице в Facebook.

Луценко также добавил, что за текущий год суды осудили 201 коррупционера, которых выявили ГПУ, МВД и СБУ.

Ранее силовики задержали руководителя одного из структурных подразделений Киевпасстранса, который требовал и получил от представителя частного предприятия 165 тысяч грн взятки.

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