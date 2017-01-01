В НАБУ отрицают прослушку у Холодницкого

Глава НАБУ заявил, что СМИ исказили информацию об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в среду, 21 марта, прокомментировал информацию, которая появилась накануне в СМИ о том, что в кабинете главы САП обнаружили прослушку, принадлежащую НАБУ. Соответствующие комментарии Сытник дал в Брюсселе на круглом столе Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел, сообщает Укринформ.

Холодницкий заявил, что распространенная информация была искажена.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено подслушивающее устройство.

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