Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НАБУ отрицают прослушку у Холодницкого

Комментариев: 0
Глава НАБУ заявил, что СМИ исказили информацию об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Артем Сытник
Артем Сытник
nabu.gov.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в среду, 21 марта, прокомментировал информацию, которая появилась накануне в СМИ о том, что в кабинете главы САП обнаружили прослушку, принадлежащую НАБУ. Соответствующие комментарии Сытник дал в Брюсселе на круглом столе Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел, сообщает Укринформ.

Холодницкий заявил, что распространенная информация была искажена.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что  в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено подслушивающее устройство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: прослушка, НАБУ, Холодницкий, САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь