В Украине хотят ограничить высотность застройки
На территории населенных пунктов Украины могут ограничить высотность застройки. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметил заместитель министра Лев Парцхаладзе, "голубые линии" будут содержаться в новых государственных строительных нормах.
По его словам, это позволит избежать ситуаций, когда в исторических местах с невысокой застройкой вырастают огромные здания.
"Мы вводим новые линии ограничения градостроительной деятельности, в частности "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах – это решит проблему хаотичной застройки по высотности и будет способствовать гармонизации городского пространства", – сообщил заместитель министра.
"На сегодня действующие нормы устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог. Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц и т.д., а также "линии регулирования застройки" – расположение зданий. Ограничение высотности у нас отсутствует", – пояснил Парцхаладзе.
По его словам, обновленные нормы будут утверждены в ближайшее время.
Ранее в Кабмине создали рабочую группу по проблемным стройкам Киева.
Как сообщалось, в Украине вырос объем строительных работ.
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