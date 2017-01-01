В Украине хотят ограничить высотность застройки

Для регулировки максимально допустимой высоты строящихся зданий введут "голубые линии". Предполагается, что они будут способствовать гармонизации городского пространства.

На территории населенных пунктов Украины могут ограничить высотность застройки. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил заместитель министра Лев Парцхаладзе, "голубые линии" будут содержаться в новых государственных строительных нормах.

По его словам, это позволит избежать ситуаций, когда в исторических местах с невысокой застройкой вырастают огромные здания.

"Мы вводим новые линии ограничения градостроительной деятельности, в частности "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах – это решит проблему хаотичной застройки по высотности и будет способствовать гармонизации городского пространства", – сообщил заместитель министра.

"На сегодня действующие нормы устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог. Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц и т.д., а также "линии регулирования застройки" – расположение зданий. Ограничение высотности у нас отсутствует", – пояснил Парцхаладзе.

По его словам, обновленные нормы будут утверждены в ближайшее время.

Ранее в Кабмине создали рабочую группу по проблемным стройкам Киева.

Как сообщалось, в Украине вырос объем строительных работ.

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