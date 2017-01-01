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В Украине хотят ограничить высотность застройки

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Для регулировки максимально допустимой высоты строящихся зданий введут "голубые линии". Предполагается, что они будут способствовать гармонизации городского пространства.
В населенных пунктах введут голубые линии для ограничения высоты застроек
В населенных пунктах введут голубые линии для ограничения высоты застроек
facebook.com/lev.partskhaladze

На территории населенных пунктов Украины могут ограничить высотность застройки. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил заместитель министра Лев Парцхаладзе, "голубые линии" будут содержаться в новых государственных строительных нормах.

По его словам, это позволит избежать ситуаций, когда в исторических местах с невысокой застройкой вырастают огромные здания.

"Мы вводим новые линии ограничения градостроительной деятельности, в частности "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах – это решит проблему хаотичной застройки по высотности и будет способствовать гармонизации городского пространства", – сообщил заместитель министра.

"На сегодня действующие нормы устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог. Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц и т.д., а также "линии регулирования застройки" – расположение зданий. Ограничение высотности у нас отсутствует", – пояснил Парцхаладзе.

По его словам, обновленные нормы будут утверждены в ближайшее время.

Ранее в Кабмине создали рабочую группу по проблемным стройкам Киева.

Как сообщалось, в Украине вырос объем строительных работ.

 

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Теги: Украина, архитектура, застройка, Минрегион
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Источник: korrespondent.net

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