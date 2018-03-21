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В Одессе свободовцы захватили гостиницу

Комментариев: 2
Активисты хотели обратить внимание общественности на проблему исторических памятников в Одессе, которыми владеет Руслан Тарпан.
Активисты ВО Свобода в гостинице Большая Московская
Активисты ВО Свобода в гостинице Большая Московская
dumskaya.net

В Одессе несколько десятков активистов ВО Свобода вошли в гостиницу Большая Московская на улице Дерибасовской. Владельцы гостиницы восприняли происходящее как захват, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 21 марта.

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Зампредседателя одесской ячейки ВО Свобода Константин Василец в ходе пресс-конференции по факту инцидента заявил, что таким образом активисты хотели обратить внимание общества на проблему уничтожения памятников архитектуры Одессы владельцем компании Инкор Русланом Тарпаном.

dumskaya.net

“Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан, и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом“, – сказал Василец.

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Он считает, что гостиница должна быть возвращена в собственность одесситов и приносить пользу городу. При этом Василец утверждает, что гостиницу никто не штурмовал и не захватывал.

dumskaya.net

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В то же время в компании Инкор восприняли происходящее в гостинице как захват.

“В настоящее время группа людей в масках проводит захват гостиницы Большая Московская“, – сообщила в чате одесских журналистов представитель инвестиционно-строительной холдинговой компании Инкор.

Отмечается, что горсовет Одессы уже длительное время ведет переговоры с компанией Инкор относительно восстановления ряда памятников архитектуры. Они находятся в собственности компании и пребывают в аварийном состоянии.

В Одессе свободовцы захватили гостиницу
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Ранее в Одессе активисты подожгли настенные часы с российской символикой, которые висели в гостинице Континенталь. На часах была надпись “Министерство внутренних дел РФ“.

 

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Теги: Одесса, гостиница, ВО Свобода, захват, активисты
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Комментариев (2)
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mastif-9495    21.03.2018, 21:03
Оценка:  -1
mastif-9495
Интересно, а если бы этим владел Порошенко, "свободовцы" захватили бы это здание
Ехидный    21.03.2018, 21:08
Оценка:  0
Ехидный
Не умно. Этот барыга - как раз человек Порошенко и ему отстегивает через Труханова
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