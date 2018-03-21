Активисты хотели обратить внимание общественности на проблему исторических памятников в Одессе, которыми владеет Руслан Тарпан.

Активисты ВО Свобода в гостинице Большая Московская dumskaya.net

В Одессе несколько десятков активистов ВО Свобода вошли в гостиницу Большая Московская на улице Дерибасовской. Владельцы гостиницы восприняли происходящее как захват, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 21 марта.

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Зампредседателя одесской ячейки ВО Свобода Константин Василец в ходе пресс-конференции по факту инцидента заявил, что таким образом активисты хотели обратить внимание общества на проблему уничтожения памятников архитектуры Одессы владельцем компании Инкор Русланом Тарпаном.

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“Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан, и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом“, – сказал Василец.

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Он считает, что гостиница должна быть возвращена в собственность одесситов и приносить пользу городу. При этом Василец утверждает, что гостиницу никто не штурмовал и не захватывал.

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В то же время в компании Инкор восприняли происходящее в гостинице как захват.

“В настоящее время группа людей в масках проводит захват гостиницы Большая Московская“, – сообщила в чате одесских журналистов представитель инвестиционно-строительной холдинговой компании Инкор.

Отмечается, что горсовет Одессы уже длительное время ведет переговоры с компанией Инкор относительно восстановления ряда памятников архитектуры. Они находятся в собственности компании и пребывают в аварийном состоянии.

В Одессе свободовцы захватили гостиницу 0:00 / 01:20

Ранее в Одессе активисты подожгли настенные часы с российской символикой, которые висели в гостинице Континенталь. На часах была надпись “Министерство внутренних дел РФ“.