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Украинский телеканал уволил режиссера из-за карты без Крыма

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Режиссер взял фото с картой Украины без Крыма на международном фотостоке. Соответствующие кадры в эфире украинского СМИ вызвали скандал.
Телеканал принес извинения за "недопустимую ошибку"
Телеканал принес извинения за "недопустимую ошибку"
ЗН

Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта Холостяк из-за попавшей в выпуск программы карты Украины, где Крым не был обозначен, как украинская территория. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По поводу инцидента с выпуском проекта Холостяк от 16 марта на телеканале провели служебное расследование.

"Ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики, а именно - международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). Несмотря на то, что поиск карты осуществлялся на английском языке, он не исключил ситуации, неприемлемой для национального медиа", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Отмечается, что режиссер монтажа, который работал над этой инфографикой, "полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которого противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины".

В связи с этим, говорится в сообщении, "телеканал СТБ прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта Холостяк с сегодняшнего дня".

Также СТБ принес свои извинения за недопустимую ошибку.

"Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым - это Украина!", - подчеркнули в пресс-службе телеканала.

Также на телеканале сообщили, что оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах СТБ.

"Телеканал ни в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями", - добавили в пресс-службе СТБ.

Напомним, в Венгрии изъяли карту с "российским" Крымом и "молдавской" Одессой.

Ранее в Чехии изымали школьные атласы с "российским Крымом".

 

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Теги: Крым, телевидение, карта, СТБ, эфир
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Asmo    21.03.2018, 21:28
Оценка:  0
Asmo
режиссер монтажа, он же монтожоп, только мог смонтировать, никто без проверки передачи не поставил бы ее в эфир...
СтальнаяКрыса    21.03.2018, 21:19
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
За такое надо не только уволить, но и уголовное дело открыть. Пусть в следующий раз думают режисёры и прочие прежде чем что попало на экран выкладывать.
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