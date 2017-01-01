На ремонт украинской станции в Антарктике выделили 15 млн гривен

В Антарктиду отправятся сразу две украинские экспедиции. Одна из них будет находиться на станции целый год. В нее вошло 12 мужчин – семь научных и пять технических работников.

В этом году впервые за длительный период времени выделено около 15 млн гривен для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в среду, 21 марта.

Во время проводов 23 украинской антарктической экспедиции было заявлено о том, что эти средства пойдут на улучшение условий жизни на станции и проведения исследований.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сказала, что сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 млн гривен.

"Впервые за много лет сюда заложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национальному антарктическому научному центру в этом году удалось сэкономить около 10 млн гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований", – сказала министр.

Уже в четверг, 22 марта, в Антарктиду отправятся сразу две украинские экспедиции. Первая – которая будет находиться на станции целый год. В нее вошло 12 мужчин – семь научных и пять технических работников.

Вторая экспедиция – сезонная, в которую вошли 12 ученых. Они будут работать во время пересменки 22-й и 23-й экспедиции – в течение почти трех недель. Ученые, в частности, будут отбирать образцы для исследований.

Также сообщается, что стратегическими целями для Украины является распространение деятельности кроме Антарктики также на Арктику и возрождение научного флота. А из ближайших задач – обеспечение нормальной интернет-связи на станции Академик Вернадский.

Напомним, в 2017 году бюджет 22 антарктической экспедиции составлял около 40 млн гривен. Тогда на станцию Академик Вернадский отправилась команда из 12 ученых. Они провели в Антарктике целый год.

Напомним, украинские и британские полярники единственные, кто занимается исследованием озоновых дыр на протяжении последних 20 лет. Среднегодовая температура в Антарктиде – минус 57 градусов по Цельсию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet