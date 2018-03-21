Розенко рассказал о множестве вакансий с зарплатой более 15 тысяч

Вакансии с высокой заработной платой есть Государственной службе занятости. При чем не только в Киеве, но и во многих областных центрах.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов заявил, что в Украине существует множество вакансий с высокой заработной платой, сообщает в среду, 21 марта, Правительственный портал.

Он отметил, что вакансии с зарплатой более 15 тысяч есть не только в столице, но и в регионах.

"По информации Государственной службы занятости, на сегодняшний день есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата на которые превышает 15 тысяч гривен. При чем это не только Киев. Это и Полтавская, и Днепропетровская, и Одесская, и Тернопольская, и Запорожская области. Т.е. в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату", - сказал Розенко.

А в частных агентствах по трудоустройству, убежден министр, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда.

Он подчеркнул, что параллельно с вопросом повышения заработных плат правительство работает и над улучшением условий труда.

Как пояснил Розенко, речь идет о мобильности рабочей силы, улучшении инфраструктуры, расширении возможностей предоставлять работниками пакеты социальных услуг.

Он также добавил, что средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже в октябре-ноябре этого года.

Напомним, в январе сообщалось, что в Украине растет безработица. По данным за предыдущий месяц, на одну вакансию претендовали семь человек.

Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется повышение минималки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet