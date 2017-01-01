Верховный Суд отказался рассматривать иски на сумму менее 176 тысяч

В суде заявили, что кассационному обжалованию не подлежат судебные решения в малозначимых делах. К ним относятся дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума.

В Кассационном гражданском суде Украины отказались открыть производство по спору о возмещении материального ущерба в размере 150 613, 28 грн, из-за его малозначимости. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Страна.

Судья-докладчик разъяснил, что согласно законодательству, не подлежат кассационному обжалованию судебные решения в малозначимых делах. К последним относятся дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января 2018 года - 1762 грн).

Это значит, что минимальный порог составляет теперь 1762х100 = 176 200 гривен.

Данный иск был подан в октябре 2017 года, когда прожиточный минимум составлял 1684 грн, а апелляционный суд вынес решения после 15 декабря (дата вступления в силу новых процессуальных кодексов).

Однако в определении суда указано, что суд вправе относить дело к категории малозначимых на любой стадии его рассмотрения.

Как сообщалось, в Украине начал работу новый Верховный Суд.

Ранее был избран новый председатель Верховного Суда.

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