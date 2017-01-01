Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Верховный Суд отказался рассматривать иски на сумму менее 176 тысяч

Комментариев: 0
В суде заявили, что кассационному обжалованию не подлежат судебные решения в малозначимых делах. К ним относятся дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума.
Кассационный суд не занимается малозначительными делами
Кассационный суд не занимается малозначительными делами
112 Украина

В Кассационном гражданском суде Украины отказались открыть производство по спору о возмещении материального ущерба в размере 150 613, 28 грн, из-за его малозначимости. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Страна.

Судья-докладчик разъяснил, что согласно законодательству, не подлежат кассационному обжалованию судебные решения в малозначимых делах. К последним относятся дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января 2018 года - 1762 грн).

Это значит, что минимальный порог составляет теперь 1762х100 =  176 200 гривен.

Данный иск был подан в октябре 2017 года, когда прожиточный минимум составлял 1684 грн, а апелляционный суд вынес решения после 15 декабря (дата вступления в силу новых процессуальных кодексов).

Однако в определении суда указано, что суд вправе относить дело к категории малозначимых на любой стадии его рассмотрения.

Как сообщалось, в Украине начал работу новый Верховный Суд.

Ранее был избран новый председатель Верховного Суда.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, деньги, Верховный Суд, прожиточный минимум
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь