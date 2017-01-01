СБУ подозревает военного в краже радиостанций на 80 тысяч

В ходе операции был задержан сержант роты охраны, который похитил 14 радиостанций, надеясь их продать. Военного поймали во время продажи шести из них.

Военнослужащий одной из воинских частей в Кропивницком был задержан по подозрению в хищении 14 радиостанций на сумму 80 тыс. гривен. Об этом в среду, 21 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тыс. гривен.

"Оперативники спецслужбы разоблачили подозреваемого при продаже шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров", - указано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении военному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия, в том числе проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.

Операция по разоблачению подозреваемого проводилась совместно с военной прокуратурой и при содействии командования воинской части.

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