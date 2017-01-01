Итоги 21 марта: ID-паспорта и ужесточение въезда для россиян

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украине теперь выдают только такой паспорт УНИАН

Главные новости и события 21 марта:

Для россиян ужесточили въезд в Украину

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска, в частности, россиян, в Украину.

Граждане из списка стран миграционного риска, и в первую очередь граждане России, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

Цукерберг признал вину в утечке данных 50 млн пользователей

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.

Россия отправила космонавтов на МКС

На космодроме Байконур в Казахстане с Гагаринского старта состоялся успешный запуск российской ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08.

В составе экипажа корабля члены длительной экспедиции МКС-55/56 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

На борту МКС их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Европарламент затруднил строительство Северного потока-2

Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовую директиву, которая должна помешать строительству российского газопровода Северный поток-2. Отныне на все газопроводы, которыми импортируют сырье, будет распространяться действие законодательства ЕС – Третьего энергетического пакета.

Кабмин запретил паспорта-“книжки“

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Кабинет министров принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Решение принято в связи с тем, что подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены всем необходимым для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

Украина расторгла договор с РФ об экономическом сотрудничестве

Кабинет министров разорвал программу экономического сотрудничества с Россией, рассчитанную на 2011-2020 годы.

Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Трамп ответил на критику за звонок Путину

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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется с помощью России решить много проблем, среди которых КНДР, Сирия, Украина и ИГИЛ.

“Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах – в прошлом Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими – это хорошо, а не плохо“, – написал Трамп в Twitter.