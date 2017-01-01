Итоги 21 марта: ID-паспорта и ужесточение въезда для россиян
Главные новости и события 21 марта:
Для россиян ужесточили въезд в Украину
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска, в частности, россиян, в Украину.
Граждане из списка стран миграционного риска, и в первую очередь граждане России, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.
Цукерберг признал вину в утечке данных 50 млн пользователей
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.
Россия отправила космонавтов на МКС
На космодроме Байконур в Казахстане с Гагаринского старта состоялся успешный запуск российской ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08.
В составе экипажа корабля члены длительной экспедиции МКС-55/56 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
На борту МКС их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.
Европарламент затруднил строительство Северного потока-2
Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовую директиву, которая должна помешать строительству российского газопровода Северный поток-2. Отныне на все газопроводы, которыми импортируют сырье, будет распространяться действие законодательства ЕС – Третьего энергетического пакета.
Кабмин запретил паспорта-“книжки“
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Кабинет министров принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Решение принято в связи с тем, что подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены всем необходимым для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.
Украина расторгла договор с РФ об экономическом сотрудничестве
Кабинет министров разорвал программу экономического сотрудничества с Россией, рассчитанную на 2011-2020 годы.
Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
Трамп ответил на критику за звонок Путину
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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется с помощью России решить много проблем, среди которых КНДР, Сирия, Украина и ИГИЛ.
“Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах – в прошлом Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими – это хорошо, а не плохо“, – написал Трамп в Twitter.