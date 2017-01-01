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Штаб: На Донбассе соблюдается перемирие

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В штабе антитеррористической операции заверили, что украинские военные контролируют ситуацию по всей линии разграничения на Донбассе.
Украинский военный в зоне АТО
Украинский военный в зоне АТО
facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе соблюдали режим перемирия и не осуществили ни единого обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром в четверг, 22 марта, на своей странице в Facebook.

"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - говорится в сводке.

Как отметили в штабе, по всей линии разграничения сторон ситуация под надежным контролем подразделений сил АТО.

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", – отметили в штабе АТО.

Напомним, за сутки 20 марта позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли пять раз – один боец ранен, еще один получил боевую травму.

 

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, Перемирие на Донбассе, АТО новости, Перемирие на востоке Украины, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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