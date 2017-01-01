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Кольченко выпустили из ШИЗО

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Политзаключенного Кольченко держали в штрафном изоляторе с 18 марта. Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижение без охраны.
Александр Кольченко
Александр Кольченко
Tatiana Shchur/Facebook

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, которого незаконно удерживают в России, выпустили из штрафного изолятора. Об этом написала правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

"Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из ШИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле, для того, кто понимает, как важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость. Больше никаких новостей про Сашу Кольченко нет", - говорится в сообщении.

Напомним, Кольченко держали в штрафном изоляторе с 18 марта. Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижение без охраны.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, политзаключенные, СИЗО, украинец, Кольченко
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Источник: korrespondent.net

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