В Запорожье во время спецоперации ранили патрульного

По предварительным данным, силовики сами ранили своего коллегу.

Инцидент произошел на посту патрульной полиции на выезде из города Запорожье. Один из патрульных полицейских получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает ТСН.

По данным журналистов, операцию разрабатывало управление внутренней безопасности Нацполиции. Правоохранители должны были спровоцировать одного из патрульных на получение взятки.

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К оперативным мероприятиям привлекли бойцов КОВД (укр. Корпус Оперативно-Раптової Дії, рус. Корпус оперативного внезапного действия). Во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил ранение и сейчас находится в больнице под охраной.

“В отчете бойцы КОВД настаивают, что во время задержания потерпевший потянулся к табельному оружию. Другие участники событий сообщают, что пострадавший не пытался достать пистолет, а попали в него случайно“, - уточняют журналисты.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, 12 февраля в центре Одессы полиция провела задержание преступника, который пытался удрать на Мерседесе. При этом правоохранители применили оружие.